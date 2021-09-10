شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان ينعى "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، ومجلس الوزراء، للشعب السودانى "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أول أمس الأربعاء على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني، وعثر على جثامين مقدم طيار ركن ونقيب طيار ومساعد فنى جوي، فيما ولا تزال الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة الجهات المختصة.

وأعرب حمدوك عن تعازيه لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم، وللشعب السودانى عامة فى هذا المصاب الكبير.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، العثور على جثمان شهيد ثالث من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة، المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين .

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني.

وأضحت القوات المسلحة السودانية، فى تصريح صحفي، أنه تم العثور على جثمان الشهيد مقدم طيار ركن عبد القادر معتصم.

وكان تم العثور، فى وقت سابق، على جثمانى نقيب طيار ومساعد فنى جوي.