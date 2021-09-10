الرئيس التونسى: الإجراءات الاستثنائية تليها خطوات لتعزيز المسار الديمقراطى

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن الأوضاع فى البلاد تطلبت اتخاذ تدابير استثنائية فى إطار الدستور لإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة الشعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطى فى تونس.

فيما قالت اتحاد الشغل التونسي: الرئيس لا يريد إقصاء الاتحاد من المشهد السياسى. بدوره قالت الحزب الدستورى الحر التونسي: نوافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات وليس تغيير النظام.