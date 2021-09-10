شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: مشاركة كبيرة في انتخابات المغرب ولا تجاوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات المغربية ولا وجود لتجاوزات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت صحيفة الخليج الإماراتية، في عددها اليوم الجمعة، أن المغرب بلد عربي مستقر، وحقق نتائج اقتصادية باهرة في ميادين عدة بفضل الخيارات الاستراتيجية التي يضعها الملك محمد السادس، داخلياً وخارجياً، ولكن الأداء الحكومي، في السنوات الأخيرة، لم يواكب تلك التطلعات، ولم يقدم الحزب المهيمن جديداً لدخول المرحلة المقبلة التي تريدها الإرادة الملكية، مشيرة إلى هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي جرت " الأربعاء " في المغرب مندحرا من المركز الأول الذي احتفظ به طيلة عشر سنوات إلى أن وصل للمرتبة الثامنة بـ12 مقعدا فقط.