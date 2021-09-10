شكرا لقرائتكم خبر عن لفض الإضراب عن العمل.. صاحب شركة بتونس يطلق الكلاب الشرسة على العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى صاحب مؤسسة بترولية بمدينة صفاقس فى تونس، أمس الخميس، على عماله والنقابيين المضربين عن العمل بترويعهم بعصابات إجرامية ترافقها كلاب شرسة.

ونقل موقع "نسمة" الإخبارى بتونس، عن جريدة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل أن "الحادث وقع على خلفية طرد عمال إثر تكوين نقابة أساسية ترعى حقوقهم الاجتماعية حسب القوانين الدستورية والمواثيق الدولية".

وتابع أن "صاحب الشركة لم يحضر الجلسات الصلحية على مستوى الولاية أو تفقدية الشغل مستهترا بالقانون والاتفاقيات المشتركة والمواثيق الشغلية ويواصل فى قطع أرزاق العمال أمام صمت مريب للسلطة فى شخص المعتمد الأول لمركز الولاية الذى حمله الاتحاد الجهوى للشغل بصفاقس مسؤولية التوتر الاجتماعى بالمؤسسة وبجهة صفاقس".