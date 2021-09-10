شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلي أن الجامعة العربية مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلي وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.