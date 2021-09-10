شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل خارجية الاتحاد الأوروبى يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل،اليوم الجمعة، عن ترحيبه بتوقيع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس وزرائه الجديد نجيب ميقاتى مرسوم تشكيل الحكومة، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأكد بوريل عبر حسابه على تويتر، أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات التى طال انتظارها بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الاستعداد لإجراء الانتخابات فى 2022.

حيث وقع اليوم كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا فى حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وينشر الخليج 365 أسماء الوزراء الجدد:

‏محمد نجيب ميقاتى رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامى نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوى وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية.

عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جونى قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبى وزيراً للتربية والتعليم العالي.

‏هنرى خورى وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، على حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشى وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحى وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.