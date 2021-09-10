شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طبيب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طبيب، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المُحتلة.



وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي حازم الجولاني قرب باب المجلس، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب، أنه جرى نقل الطبيب الجولاني إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.