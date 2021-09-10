شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام الأعلى والقصيم الأقل.. درجات حرارة المدن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة اليوم الجمعة.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجة حرارة حيث سجلت 44 درجة مئوية.

وقد جاءت باقي درجات الحرارة المسجلة بالمدن كالتالي :

– الدمام 43.2 .

– القيصومة 42 .

– حفر الباطن 42 .

– العلا 42.

– الأحساء 41 .

– الخرج 41 .

– عرفة 41 .

– شرورة 41 .

– الرياض 40 .

– القصيم 40 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.