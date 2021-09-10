شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» يحذر مستخدمي طرق مكة من الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة محافظة ( الطائف )، حيث تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. وأوضحت أنه يُصاحب ذلك أيضًا نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. ودعت قوات أمن الطرق لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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