شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شركة بتهمة تعبئة وتسويق منتج يحمل علامة تجارية خاصة بمؤسسة عامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، اليوم الجمعة، عن قصة مخالفة ارتكبتها إحدى الشركات لنظام الهيئة. وقال المتحدث، إن الشركة قامت بتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة تجارية محمية لمؤسسة عامة للدولة. وأوضح أنه قد تم إيقاع عقوبات على الشركة في هذه المخالفة هي غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة المضبوطة.

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