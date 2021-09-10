تناول الأفوكادو يومياً يحرق دهون البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

تشير أدلة جديدة إلى أن تناول الأفوكادو يومياً يمكن أن يقلل الدهون الحشوية. وتشير دراسة جديدة في جامعة إلينوي أوربانا، إلى أن الأفوكادو قد يلعب دوراً في تقليل دهون البطن. وشاركت في الدراسة 100 امرأة تعاني من الوزن والسمنة في تجربة لمعرفة تأثير الأفوكادو على دهون البطن. وأظهرت النتائج أن اللاواتي تناولن الأفوكادو في وجبتهن اليومية انخفضت لديهن دهون البطن العميقة بنسبة كبيرة. وقال نيمان خان، أستاذ علم الحركة وصحة المجتمع في إلينوي، إن الهدف من التجربة لم يكن التخلص منالوزن، وأن الباحثين كانوا مهتمين بمعرفة تأثير تناول الأفوكادو على دهون البطن. ويأمل الباحثون دراسة موسعة للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للتأثيرات الأيضية لاستهلاك الأفوكادو، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.

