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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرش يعود إلى النشاط وماجدة الرومي وجورج وسوف أبرز الحضور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن الخميس أنه سينطلق في دورته الـ 35 في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري وفق ضوابط صحية بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية، من 22 سبتمبر (أيلول) إلى 2 كتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي.
وقال وزير الثقافة علي العايد إن المهرجان يقام مع "الالتزام بالبروتوكول الصحي وبنسبة 50% من السعة الفعلية للمسرح أو القاعة".
وشدد على أن "رمزية هذا المهرجان تكمن في أنه جزء من انجازات الدولة الاردنية، ومضى على تأسيسه أكثر من 40 عاماً" إضافة إلى "دوره الثقافي والفني".
وأعلن العايد أن حضور فعاليات الفنانين الأردنيين وحفلاتهم في المهرجان سيكون مجاناً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن.
وأحيا الأردن في 11 أبريل (نيسان) الماضي الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى بسبب جائحة كورونا.
وأعلن مشاركة فنانين عرب بينهم ماجدة الرومي ونجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف وحسين الديك من سوريا، وعمر العبدالات ونداء شرارة من الأردن.
وبالاضافة الى الأمسيات الثقافية والشعرية، تشارك في المهرجان فرق فنية فلكلورية وموسيقية أجنبية وعربية من أذربيجان، وكرواتيا، والمكسيك، واليونان، وكوريا، إلى جانب العراق، ومصر، والأردن.
وانطلق مهرجان جرش في 1981، واستمر حتى 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف مجددا في 2011.