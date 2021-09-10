جرش يعود إلى النشاط وماجدة الرومي وجورج وسوف أبرز الحضور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن الخميس أنه سينطلق في دورته الـ 35 في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري وفق ضوابط صحية بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية، من 22 سبتمبر (أيلول) إلى 2 كتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي.

وقال وزير الثقافة علي العايد إن المهرجان يقام مع "الالتزام بالبروتوكول الصحي وبنسبة 50% من السعة الفعلية للمسرح أو القاعة".

وشدد على أن "رمزية هذا المهرجان تكمن في أنه جزء من انجازات الدولة الاردنية، ومضى على تأسيسه أكثر من 40 عاماً" إضافة إلى "دوره الثقافي والفني".

وأعلن العايد أن حضور فعاليات الفنانين الأردنيين وحفلاتهم في المهرجان سيكون مجاناً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن.

وأحيا الأردن في 11 أبريل (نيسان) الماضي الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى بسبب جائحة كورونا.

