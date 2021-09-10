ممثلة روسية تخضع لآخر اختبار قبل رحلة من كازاخستان لتصوير أول فيلم في الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

خضعت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد الأربعاء للاختبار الأخير في مركز إعداد رواد الفضاء بضواحي موسكو قبل السفر إلى كازاخستان للانطلاق من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء بعنوان "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية . وكان برفقة الممثلة كل من مخرج الفيلم كليم شبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابلروف قائد مركبة الفضاء "سويوز" التي سيسافرون على متنها يوم 5 أكتوبر(تشررين الأول) متجهين إلى المحطة الدولية. ويقوم الاختبار على امتحان تدريبي في جهاز محاكاة للجزء الروسي من المنصة المدارية بضواحي موسكو، حيث يتعين عليهم إظهار ما تعلموه خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت بيريسيلد: "اليوم هو أول يوم كبير. لقد كان طريقا طويلاً وشاقاً. إن مجرد التفكير في إمكانية حدوث (الرحلة) أمر رائع بالفعل". ومن جانبه، علق المخرج بأنه كان لديه "وقت أقل" لإعداد الفيلم مما لو تم تصويره على الأرض وأن الأشهر الثلاثة من التدريب كانت صعبة للغاية. وتابع: "لقد تعلمنا الكثير. تعرضنا للتعذيب والضغط. لقد اقتربنا من الفضاء. الكون يغير حياتك". وفي حال تجاوز الاختبار، سوف تسافر بيريسيلد وشيبينكو في 18 سبتمبر (أيلول) إلى قاعدة بايكونور في كازاخستان، التي ستجرى منها عملية الإطلاق. وأوضح قائد السفينة أن الفنانين أبداً "رغبة كبيرة" خلال التدريبات التي تضمنت تمارين محاولة البقاء على قيد الحياة وجاءت في ظل ظروف الجاذبية الصغرى. ومن جانبه، أكد رئيس مركز إعداد رواد الفضاء، مكسيم جارلاموف، أنه "لا شك لديه" في أن المعرفة والمهارات التي اكتسبها أفراد الطاقم الجديد ستكون كافية لأداء وظائفهم. كما شدد على أن التدريب، الذي كان أقصر من المعتاد، سيكون بمثابة تجربة لإعداد سائحي الفضاء في المستقبل والمتخصصين مثل العلماء أو الأطباء. وفي نهاية شهر أغسطس (آب)، اعتبرت لجنة طبية أن بيريسيلد، إحدى الممثلات الروسيات المرموقات وشيبينكو "مناسبين لرحلات الفضاء". في حالة وقوع حدث غير متوقع، يوجد بدلاء لكل من المخرج والممثلة، اللذين يجب أن يبقيا في محطة الفضاء الدولية لمدة اثني عشر يوماً. ويعد الفيلم الروائي جزءاً من مشروع علمي وتعليمي كبير، ومن المخطط في إطاره أيضاً تصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية حول الشركات المتخصصة في صناعة الفضاء والصواريخ والمتخصصين الذين يشاركون في عمليات الإطلاق وإنتاج المركبات الفضائية والبنية التحتية الأساسية ذات الصلة بالفضاء

