إل جي تصمم مادة جديدة صلبة كالزجاج للهواتف القابلة للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

طورت شركة إل جي مادة جديدة يمكن أن تساعد في جعل الهواتف القابلة للطي أكثر شعبية خلال السنوات القادمة. وصممت إل جي نوعًا جديدًا من نافذة الغطاء - أي الجزء الخارجي المثبت مسبقًا من شاشات العرض لحمايتها من الصدمات - والتي تقول إنها صلبة مثل الزجاج، بينما تتمتع أيضًا بالقدرة على منع الانطباعات على الجزء الموصل من الجهاز. وتسمي الشركة المادة Real Folding Window وهي مصنوعة من فيلم PET مطلي على الجانبين بتقنية طلاء جديدة طورتها إل جي. وأوضح متحدث باسم الشركة "على عكس أفلام البوليميد الموجودة والمواد المصنوعة من الزجاج المقسى، فإن نافذة الغطاء التي طبقت تقنيات طلاء إل جي الجديدة ستزيد من المرونة، مع توفير حلول محسّنة للهواتف القابلة للطي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طي النافذة القابلة للطي الحقيقية للخارج والداخل على عكس النظائر الحالية التي تم تحسينها لتكون مثنية في اتجاه واحد، وتقول إل جي إنها أرق من الزجاج المقسى، وتم اختبارها لتكون قادرة على تحمل الطي أكثر من 200000 مرة. وبينما يبلغ سمك الطلاء على كلا الجانبين بضعة ميكرومتر فقط، تقوم الشركة بتطوير نوع آخر من نافذة Real Folding Window لا تستخدم فيلم، PET. وتكمن الفكرة في إنشاء نافذة غطاء رفيعة جدًا لاستخدامها في أجهزة مثل الهواتف القابلة للطي والشاشات القابلة للطي. وتخطط إل جي لبدء الإنتاج الضخم لـ Real Folding Window في عام 2022 والبدء في بيعها في العام التالي لذلك، بحسب موقع إن غادجيت.

