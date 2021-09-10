الاتحاد التونسي للشغل: الرئيس قيس سعيد لا يسعى لإقصائنا من المشهد

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الاتحاد التونسي للشغل، في تصريحات أوردتها قناة "العربية"، أن الرئيس قيس سعيد لا يسعى لإقصاء الاتحاد من المشهد السياسي.

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وشهدت تونس في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.

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