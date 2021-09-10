تعيين وزيرا للشباب والرياضة في سن 68 يثير انتقادات واسعة في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب موقع "بيروت" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "وزير الشباب والرياضة عمره 68 سنة" وأرفقها بإيموجي "البكاء".

يذكر أن جورج كلاس، حائز على دكتوراة في الآداب عام 1984 من جامعة القديس يوسف وماجستير في اللسانيات عام 1981 من الجامعة اللبنانية وإجازة في الحقوق والعلوم الإدارية عام 1980 وإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية.

شغل منصب عميد كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ومدير عام الأبحاث والدراسات في مجلس النواب بين عامي 2005 و2006 ومدير كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني بين عامي 1999 و2005.

هذا وصادق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ووفقا لموقع "لبنان 24"، فإن توقيع عون جاء طبقا للبند 4 من المادة 53 من الدستور اللبناني، وبناء على المرسوم رقم 8376 الذي أصدره، اليوم الجمعة، بتسمية نجيب ميقاتي رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقد تضمن قرار التشكيل كلا من سعادة الشامي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وبسام مولوي وزيرًا للداخلية والبلديات، ويوسف خليل وزيرًا للمالية، وعبدالله أبو حبيب وزيرًا للخارجية والمغتربين.