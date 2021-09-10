شكرا لقرائتكم خبر عن "سونا": ارتفاع منسوب النيل فى الخرطوم ليسجل 17.27 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الخرطوم اليوم 17.27 متراً أقل من أعلى منسوب سجل بـ 39 سم، بينما سجلت شندى 18.07 أقل من أعلى منسوب سجل بـ 37 سم، وذلك بحسب البيان اليومى للجنة الفيضان.

وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية، النيل الأزرق 540 مليون متر مكعب، وهو أقل من معدل الفيضان، بينما سجل نهر عطبرة 272 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 138 مليون متر مكعب.

وتوقع البيان إنخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 15 مليون متر مكعب ليبلغ 502 مليون متر مكعب مقابل 517 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض المنسوب فى سنار 4 مليون متر مكعب ليبلغ 553 مليون متر مكعب مقابل 556 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفى جبل الأولياء ارتفع الإيراد بـ 3 مليون متر مكعب ليبلغ 138 مليون متر مكعب مقابل 135 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع المنسوب فى مروى 34 مليون متر مكعب 683 مليون متر مكعب مقابل 649 مليون متر ليوم أمس.

وتنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غداً السبت بمعدل 12 سم فى ود العيس ليسجل 16.20 متراً حيث سجل اليوم 16.33 متراً، ويتوقع استقرار المنسوب فى ود مدنى عند 19.53 متراً، كما يتوقع إرتفاع المنسوب فى الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.28 متراً حيث سجل اليوم 17.27 متراً، وكذلك يتوقع ارتفاع المنسوب فى شندى بمعدل سم ليسجل 18.08 متراً حيث سجل اليوم 18.07 متراً، ويتوقع استقرار المنسوب عند 15.70 متراً، بينما يتوقع إرتفاع المنسوب فى مدينة دنقلا بمعدل 13 سم ليسجل 14.47 وكان قد سجل اليوم 14.59 متراً.

وقررت اللجنة تخفيض التصريفات خلف سد الروصيرص لتصبح فى حدود 450 مليون متر مكعب فى اليوم إلى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين فى مجمع سدى أعالى عطبرة وستيت وخزان خشم القربة.

وأكدت اللجنة ارتفاع مستوى المياه فى قطاعات مروى - دنقلا بمعدل 12 سم وعطبرة - مروى بمعدل 18 سم.

وناشد البيان المواطنين فى كل القطاعات أخذ التحوطات اللآزمة.