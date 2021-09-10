شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين ليبيا ومالطا لفتح المجال الجوي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في ليبيا ومالطا، بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للدبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبيرت أبيلا، عقب انتهاء المباحثات الرسمية بينهما في العاصمة فاليتا، حيث أشار الدبيبة إلى أنه تم الاتفاق على زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وإصدار عدد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا.

وقال رئيس الحكومة الليبية إن هناك عددًا من الإجراءات التي جرى الاتفاق بشأنها ومناقشتها مع الجانب المالطي، والتي من بينها اجتماع وزراء الداخلية والعدل والدفاع من الجانبين لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها.

وأعلن الدبيبة اتفاقه مع نظيره المالطي على عقد اللجنة العليا الليبية - المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، وكذلك الاستفادة من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية، بالإضافة إلى الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة التعاون بين المؤسسات الليبية والمالطية.