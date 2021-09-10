شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: كل الدعم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتى لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، إن "أخيرًا، وبعد 12 شهرًا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي في المهمّة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ومن جانبه قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إن الحكومة أحسن ما توصلنا إليه، أضاف: نحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه، وتابع: "وصلنا إلى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز، أضاف: لقد ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السىء منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات والكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال عون: لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حربا سياسية، ما كان يجب أن نأخذه اخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل، أضاف: كلمة جهنم أسيء تفسيرها، أما عن جهل او عن قصد، نحن نعيش جهنم حاليا وسنخرج من هذه الهوة".