شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر بعبدا الرئاسى بلبنان اليوم، تشكيل حكومة جديدة من 24 عضوا، ومن بينها جوروج قرداحى وزيرا للإعلام، ويرأس الحكومة نجيب ميقاتى، وهو سياسى كبير ورجل أعمال يوصف بالثرى وقد حصل على أغلبية الأصوات بإجمالى 72 صوتا من الكتل السياسية ليصبح خلفا لسعد الحريرى الذى اعتذر عن منصبه .

فمن هو نجيب ميقاتى ؟

نجيب ميقاتى أغنى رجل أعمال فى لبنان وواحد من أغنياء الشرق الأوسط، حيث تبلغ ثروته 2.7 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس.

ميقاتي عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية ببيروت، والمجلس الاستشاري لكلية هاريس بجامعة شيكاغو، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "انترناشونال كرايزس غروب"، ورئاسة منتدى استشراف الشرق الأوسط.

ولد فى مدينة طرابلس عام 1955، واحدة من أفقر مدن شمال لبنان، لا ينحدر ميقاتي من الأسر المعمرة والمتنفذة بالسياسة اللبنانية، الأمر الذي يجعل منه مرشحا توافقيا بامتياز.

درس في فرنسا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

أسس شركته فى مجال الاتصالات أثناء الحرب الأهلية في لبنان ، ثم أسس مجموعة إم 1 عام 2007التي لها تملك وتدير استثمارات متنوعة. كان آخرها، شراؤها، هذا الشهر، للحصة التشغيلية لشركة الاتصالات النرويجية تيلينور في ميانمار مقابل 105 ملايين دولار.

دخل معترك العمل السياسي فى التسعينيات حيث تولى حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و 2004.

انتخب عام 2000 نائبا عن مدينة طرابلس حتى عام 2005 ثم أعيد انتخابه عام 2009 نائبا عن دائرة طرابلس.

وفى عام 2005 كلف بمنصب رئيس الحكومة مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر فقط عقب اغتيال رفيق الحريرى.

تم إعادة تعيينه رئيسا للحكومة عام 2011 وقدم استقالته فى عام 2013 .

تولى منصب رئيس الحكومة المكلف لتأليف حكومة لبنان الجديدة والتى تواجه عقبات فى التشكيل منذ أغسطس الماضى، وفي أول تصريح له من قصر بعبدا الجمهورى، قال ميقاتى" أتطلع إلى ثقة الناس، لأنه لوحدى لا أملك عصا سحرية ولا استطيع أن أصنع العجائب، ولا للمناكفات".