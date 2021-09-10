شكرا لقرائتكم خبر عن "من سيربح المليون" بداية المشوار لوزارة الإعلام اللبنانية.. من هو جورج قرداحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير الإعلامى الشهير جوروج قرداحى، لمنصب وزير الإعلام اللبنانى ضمن تشكيلة حكومية من 24 عضوا تم إعلانها اليوم، وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميًا، قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون"، والمسامح كريم.

وُلد جورج فؤاد قرداحي في فيطرون، قضاء كسروان، لبنان، في الأول من أيار 1950، وهناك أمضى سنوات طفولته.

بدأ الإعلامي جورج قرداحي حياته في لبنان في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة حبل لبنان، حيث درس العلوم السياسية والقانون في الجامعة اللبنانية، ولكن توجهه كان مختلفًا، حيث بدأ العمل الإعلامي خلال دراسته الجامعية، وحصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا.

بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان وعمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ثم إذاعة الشرق في باريس، وبعدها إذاعة MBC FM في لندن . كما انضم إلى محطة MBC الفضائية، وبعدها قناة LBC. حصل على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.