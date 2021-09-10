شكرا لقرائتكم خبر عن عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه ولم آخذ الثلث المعطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إن الحكومة أحسن ما توصلنا إليه، أضاف: نحن في المهوار وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه، وتابع: "وصلنا إلى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز، أضاف: لقد ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السىء منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات والكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.



وقال عون: لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حربا سياسية، ما كان يجب أن نأخذه اخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل، أضاف: كلمة جهنم أسيء تفسيرها، أما عن جهل او عن قصد، نحن نعيش جهنم حاليا وسنخرج من هذه الهوة".



واختتم حديثه قائلا: "مررنا في المهوار والآن سنصعد".