شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر «منصة بلدي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت أمانة محافظة جدة، تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء البلدي عبر منصة “بلدي”، بهدف تحسين تجربة المستفيدين.

ويأتي التحديث الجديد من خلال إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة “بلدي” في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة، على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.