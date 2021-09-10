شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: «الحرم المكي» لم يسجل أي إصابات بـ «كورونا» منذ بدء الجائحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المسجد الحرام لم يسجل أي إصابات بـ”كورونا” منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأوضحت الرئاسة بحسب برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن ذلك يأتي بالرغم من أن العودة لم تكن للمعتمرين فقط، ولكن شملت الدروس وطلاب معهد الحرم وحلقات التحفيظ.

وأشارت الرئاسة أنها تسير وفق توجيهات القيادة الحكيمة للعودة الآمنة بما يكفل صحة وسلامة المعتمر والمصلي.