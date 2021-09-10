وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره التركي تطورات الوضع في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، بأن أوغلو استقبل عبد الرحمن آل ثاني في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، حيث أكد أنه بحث التطورات في أفغانستان، والعلاقات الثنائية بين تركيا وقطر.

ويشار إلى أن لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قد قالت الأربعاء الماضي، إن بلادها والجمعيات الخيرية قامت ببناء المزيد من المساكن للاجئين الأفغان، حيث قامت السلطات القطرية ببناء المزيد من المساكن والعيادات الميدانية، كما توفر أكثر من 55 ألف وجبة يوميا للاجئين الأفغان.

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وأكدت راشد الخاطر أن نحو ثلثي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قد انتقلوا إلى دول أخرى، فيما لا يزال نحو 20 ألف شخص في بلادها، التي توفر لهم الطعام والرعاية الصحية والطبية.

وأوضحت المسؤولة القطرية أنه تم إسكان بعض اللاجئين الأفغان، بما في ذلك اللاجئين الذين عملوا في مؤسسات إعلامية مثل "نيويورك تايمز" الأمريكية، في فيلات جديدة تماما تم بناؤها لكأس العالم 2022، في وقت يعيش البعض الآخر في قاعدة "العديد" العسكرية.

وأشارت لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن بلادها قدمت 68 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان.

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

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