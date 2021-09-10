وزير السياحة المصري يجري لقاءات مع وسائل الإعلام الروسية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، جاء ذلك على هامش زيارة العناني الحالية للعاصمة الروسية موسكو.

وأضاف البيان أن الوزير تحدث خلال اللقاءات عن أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله لحركة السياحة الوافدة لمصر.

© AP Photo / Vinciane Jacquet

وأكد أن مصر جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري مثالي وآمن لمن يبحث عن تجربة سفر آمنة وممتعة طوال العام.

واستعرض الوزير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن دقة تطبيقها ساهم زيادة ثقة السائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن مصر تعمل حالياً على خلق منتج سياحي جديد يعمل علي دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية.

كما أكد أن مصر تفتح ذراعيها لجميع السائحين من كل دول العالم.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر عبر سبوتنيك.