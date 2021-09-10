وكالة: مسؤول في مصرف لبنان سيتولى وزارة المال بالحكومة الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، قولها إنه تم الاتفاق على أن يتولى يوسف خليل، المسؤول الكبير في مصرف لبنان، منصب وزير المال.

وأضافت المصادر، قائلة إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف قرر أن يختار عبد الله أبو حبيب، سفير لبنان السابق في واشنطن، بمنصب وزير الخارجية.

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وكان ميقاتي قد قال في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، إنه سيعلن عن الحكومة الجديدة بعد ظهر اليوم.

وحسب موقع لبنان 24، فإن نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، قد أكد إجراءه اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون، لتحديد موعد لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، مؤكدا للبنانيين أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة.

ولفت ميقاتي إلى ضرورة تكاتف جميع اللبنانيين من أجل إعادة القوة للدولة اللبنانية، حسب تعبيره.

ونفى ميقاتي أن يكون في الحكومة ثلث معطل، قائلا: "لا ثلث معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق في الحكومة الجديدة".

يشار إلى أن لبنان تديره حكومة تصريف أعمال منذ انفجار مرفأ بيروت، عقب تقديم حكومة حسان دياب استقالتها بسبب الانفجار.

وقد تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية لكنه تقدم باستقالته، عقب خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون، وبعدها تم تكليف نجيب ميقاتي.

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