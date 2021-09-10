مركز الإحصاء الخليجي يعلن نسب التعافي من كورونا في دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه بحسب إحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج، حتى أمس الخميس، كان إجمالي الإصابات المؤكدة 2,493,769 إصابة.

وبحسب المركز نفسه، فإن إجمالي حالات التعافي بلغت 2,454,464 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 19,165 حالة فقط.

وأوضح أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ 71,228,529 جرعة، وبلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%، فيما بلغت في الكويت 99 %، وسلطنة عمان 96.7 %، وقطر 98.8 %، إلا أن مملكة البحرين سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، بنسبة 99.1 %.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.