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خروج قطار عن القضبان في مصر

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دبي - محمود عبدالرازق - وتلقى مدير أمن محافظة الشرقية إخطارًا بالواقعة التي حدثت في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحًا، وهو في طريقه إلى محافظة الإسكندرية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقال مصدر لموقع "مصراوي" إن 4 عربات مكيفة في مؤخرة القطار خرجت عن القضبان، وليست هناك إصابات بين الركاب.

وشهدت مصر حوادث قطارات مختلفة خلال الأشهر الماضية، فيما تسعى الدولة إلى تطوير قطاع السكة الحديد عبر استيراد عربات جديدة وضبط إيقاع منظومة العمل فيه.

واستقبلت هيئة سكك حديد مصر، خلال يوليو/تموز الماضي، دفعة من عربات القطارات الروسية، التي تأتي ضمن صفقة مع شركة "ترانسماش" الروسية تقضي بتوريد 1300 عربة جديدة بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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