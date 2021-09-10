شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: بلدنا بحاجة لأشقائه وسأطرق أبواب العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان الجديدة التى تم إعلانها منذ قليل نجيب ميقاتى، أنه سيطرق أبواب العالم العربى، وسيوصل توثيق العلاقات مع الأشقاء العرب، لأن لبنان بحاجة لأشقائه العرب. وذلك فى أول تصريح له عقب إعلان ترأسه مجلس الوزراء المكون من 24 وزيرا.

وأكد ميقاتى أن لبنان سيفتح المجال لإصلاح علاقاته مع الدول العربية، لأن لبنان يقوى بمحيطه العربى، خاصة أن لبنان يمر بظروف عصيبة، فأصبح يختصر من قوت أطفاله بسبب شح الألبان، فلبنان يعانى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وشدد على ضرورة التلاحم بين أبناء الشعب اللبنانى لبناء بلدهم وتنميته.

وطلب من الإعلام أن يكون عاملا مساعدا لبناء الوطن، دون التركيز على السلبيات فقط، بل تشجيع اللبنانيين على العمل والكفاح المشترك من أجل لبنان.

وكان كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد وقعا منذ قليل مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب 14 لقاء للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة .وفق بيان صحفى لرئاسة لبنان .

وتشمل الحكومة الجديدة كل من سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏ يوسف خليل وزيراً للمالية، ‏، عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏ وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏ جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏ موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، ‏ فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏ هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، ‏ ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏ مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏ وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏ عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏ نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏ عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏ جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة



