شكرا لقرائتكم خبر عن عون و ميقاتى يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب 14 لقاء للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة .وفق بيان صحفى لرئاسة لبنان .

ومن جانبه كان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد قال صباح اليوم، إنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وأشار إلى أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم، وفق موقع لبنان 24.

أضاف ميقاتى أن كل ما يهمه هو ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه.

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال ميقااتى، لقد سبق وقلت إنني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان، مشددا ألا يوجد ثلث معطل لأي فريق في الحكومة الجديدة.