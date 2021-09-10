شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ميقاتى يصل إلى قصر بعبدا للقاء عون حاملا التشكيلة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتى إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، وسط ترقّب لإعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع ميقاتى، خلال دخوله باحة القصر، ملفّاً أبيض بيده، وقال للصحفيين: "هذه هى التشكيلة"، حسبما نقل موقع "النهار" اللبنانية.



نجيب ميقاتى

وكانت الأجواء الحكومية التفاؤلية سارت صباح اليوم، وأفضت إلى حلحلة في توزيع الحقائب والأسماء، إذ أكد ميقاتي أنّ "الحكومة ستُعلَن بعد ظهر اليوم، ولا ثلث معطّلاً واضحاً أو مستتراً لأيّ فريق في الحكومة الجديدة".



نجيب ميقاتى

وفى وقت سابق قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وتم تحديد الموعد وسيقوم بهذه الزيارة اليوم ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم، وفق موقع لبنان 24.





أضاف ميقاتى أن كل ما يهمه هو ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه.

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال ميقاتى، لقد سبق وقلت إنني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان، مشددا ألا يوجد ثلث معطل لأي فريق في الحكومة الجديدة.