شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مليونان و580 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أن مليونين و580 ألفا و446 شخصا قد تلقوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا من بينهم مليون واحد و885 ألف و476 مطعما حصلوا جرعتين، وذلك حتى نهاية يوم أمس الخميس .وفق إذاعة شمس التوسية.

أضاف بيان وزارة الصحة التونسية أن من بين المطعمين الذي استكملوا تلاقيحهم 320 ألفا و471 حصلوا على جرعة واحدة من تلقيح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الوحيدة في حين تم الاكتفاء بجرعة واحدة بالنسبة لـ 347 ألفا و499 ملقحا بسبب إصابتهم سابقا بالفيروس.

وفيما دعى 94 ألفا و257 شخصا لتلقي اللقاح لم يحضر منهم سوى 33 ألفا و573 شخصا تلقوا التلقيح فعليا، وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالى من جرعات التلاقيح المستعملة في هذه الحملة بلغ إلى حدود يوم أمس 6 ملايين و326 ألفا و371 جرعة.

وفي المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة " ايفاكس" الراغبين في التلقيح 6 ملايين و652 مسجلا ، وجددت وزارة الصحة، دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة