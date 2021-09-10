شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية لبنانية: توقعات بإعلان الحكومة اللبنانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعدا لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وتم تحديد الموعد وسيقوم بهذه الزيارة اليوم ، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم، وفق موقع لبنان 24.

أضاف ميقاتى أن كل ما يهمه هو ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية، الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى إليه.

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال ميقااتى، لقد سبق وقلت إنني لا اشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان، مشددا ألا يوجد ثلث معطل لأي فريق في الحكومة الجديدة.