شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف لإجراء المقابلة الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
دعا ديوان المظالم جميع المرشحين للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة جدارة خلال الفترة من تاريخ 24 / 1 / 1443هـ وحتى تاريخ 28 / 1 / 1443هـ لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق ابتداءً من يوم الاثنين 6 / 2 / 1443هـ وحتى يوم الثلاثاء 14 / 2 / 1443 هـ، بالمقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض.
كما دعا المرشحين للحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية والذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بمنظومة جدارة- مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي، علماً بأنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.
ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر الرابط التالي :هنا.
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