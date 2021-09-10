غانتس: مستعدون لأي سيناريو بشأن الأسرى الفلسطينيين الستة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الجمعة، عن غانتس عقب جلسة تقدير موقف مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الجيش سيلقي القبض على الأسرى الهاربين، مؤكدا أن التنسيق مع السلطة الفلسطينية مستمر.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش وقواته العسكرية جاهزة لأي تطور أو سيناريو جديد، زاعما أنه عاجلا أم آجلا، ستضع بلاده يدها على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع فجر الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أمر، أمس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة، برئاسة قاض متقاعد لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي ساهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.

ويذكر أن هناك مطالب في إسرائيل تنادي بإقالة وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، على خلفية نجاح أسرى فلسطينيين ستة من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية عن احتمال قوي بمشاركة السجانين الإسرائيليين في سجن جلبوع في عملية تهريب الأسرى الفلسطينيين الستة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الخميس، أن أحد السجناء تجاهل شاشات المراقبة أثناء هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من فتحة داخل غرفتهم إلى خارج سجن جلبوع بمنطقة بيسان، شمالي إسرائيل.

للمزيد: مسؤول إسرائيلي: لم نعلم بوجود خريطة سجن جلبوع على الإنترنت .. فشل استخباراتي

وأفادت الصحيفة بأنه إضافة إلى وجود "سجانة" كانت نائمة في برج مراقبة في سجن جلبوع يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فقد كان هناك برج مراقبة آخر، تتواجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات كاملة تراقب جدران السجن، ولم يشاهدها السجان طيلة الـ 21 دقيقة كاملة، هي زمن دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه بسلامة، دون أن يراهم أحد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.