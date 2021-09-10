وزير الخارجية الإماراتي يتصل بنظيره الإيراني الجديد... ماذا دار بينهما؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، هنأ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي عبد اللهيان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح.

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وخلال المحادثة، أكد بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يلبي تطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية ويحقق التقدم والازدهار في المجتمعات.

كما أشار إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي الإمارات وإيران.

وفي السياق، أكدت الحكومة الإيرانية في بيان، الخميس، أن عبد اللهيان أكد لنظيره الإماراتي على العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين.

كما تم التطرق إلى آخر التطورات في المنطقة، والاتفاق على أهمية المشاورات بين الإمارات وإيران حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

يذكر أنه تم تعيين عبد اللهيان وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بعد حصوله على ثقة البرلمان الإيراني.

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