شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة مع ميقاتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الرئيس اللبنانى ميشال عون مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا ظهر اليوم، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانى" .

ويعد هذا اللقاء الـ 14 فى سلسلة اللقاءات الخاصة بمشاورات تشكيل الحكومة، فى ظل حالة من الشد والجذب حول الحقائب الوزارية وتمثيل الطوائف بها .

وسبق أن صرح رئيس الحكومة المكلف بلبنان نجيب ميقاتى قائلا أن مسألة تشكيل الحكومة فى خواتيمها إشارة منه إلى اقتراب إعلان تشكيل الحكومة، مضيفا أنه إذا اتخذ القرار بعدم المداورة فى الحقائب بين الطوائف فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب.

وأضاف قائلا: "هناك اتصالات مع الرئيس لنتفق على موعد جديد. وكل ما يقال معلومات صحفية. وإذا اتخذ القرار بعدم المداورة فى الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلبها".