الجيش اليمنى يسقط طائرة مفخخة حوثية على مواقعه شمال غرب صعده

وقال، قائد ألوية الصقور في الجيش اليمني، العميد أحمد القطريفي، اليوم : إن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة، قبل أن تتمكن دفاعاته من إسقاط وتدميرها، وفقا لتصريح له لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).



وبحسب القائد العسكري اليمني، فإنه تم التحقق من أن طائرة إيرانية، بعد تجميع أجزائها وفحصها.