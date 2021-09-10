شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يستمع اليوم لإحاطة المبعوث الأممى الجديد حول اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرتقب أن يُقدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جرندبيرج، اليوم الجمعة، إحاطته الأولى لمجلس الأمن، والتي ستتركز على التطورات في اليمن. وفق العربية.

وتأتى الجلسة قبيل زيارة سيبدأها المبعوث الأممي إلى المنطقة خلال أيام الأيام، حيث سيُجري نقاشات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية، كما سيتباحث مع الحوثيين ويلتقي أيضا مسؤولين إقليميين ودوليين.

ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيثس إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن أكد التزامه بمبدأ الشفافية والحيادية كوسيط للدفع قُدماً بالعملية السياسية في اليمن، جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

وأعرب المبعوث الأممي الجديد عن تطلعه للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.