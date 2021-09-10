العراق: انطلاق عملية "ثأر الأبطال" لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ، اليوم الجمعة، انطلاق عملية (ثأر الأبطال) ، والتي تستهدف الشريط الحدودي والمناطق الرخوة أمنيآ بمشاركة (٤) ألوية من الحشد إضافة للمديريات الساندة التابعة للهيئة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قواتنا فجر اليوم قامت بعملية كبيرة تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالمؤثرة أمنيًا وتتخذها عصابات داعش الإرهابية كملاذ آمن لها".

وأضاف أن العملية جاءت بعد ملاحظة تحركات للعدو في عدد من تلك المناطق وثأرا لشهداء حرس الحدود الأبطال الذين استهدفوا قبل أيام.