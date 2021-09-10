السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير النقل الأردني وجيه عزايره في بيان صحفي، الخميس، إنه جرى الاتفاق على بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي العراقية بعد المتابعة والتنسيق مع الجانب العراقي.

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وأكد عزايزه أن بداية من الأسبوع المقبل، سيبدأ إصدار التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، أمس، عن بدء توريد النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأضافت أنه تم شحن 130 صهريجا، بدأت تباعا بدخول أراضي المملكة، ووصل 28 صهريجا منها إلى موقع خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية.

يذكر أن الأردن والعراق قد أعادا فتح معبر "الكرامة / طريبيل" الحدودي، الرابط بين البلدين في عام 2017.

وفي عام 2019، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق قبل أزمة كورونا نحو 466 مليون دينار أردني، وفي المقابل بلغت الواردات من العراق 1.6 مليون دينار، حيث كان يميل الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) لمصلحة الأردن بـ 464.4 مليون دينار.