شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية في السعودية وانخفاض حرارة طفيف فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر طقس الخليج في حالاته المعتادة خلال فصل الصيف مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الإمارات، في حين تستمر الأمطار الرعدية في السعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران, فيما يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند 03:22 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:10 ..فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:38 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 28 90 15 دبي 40 28 90 20 الشارقة 41 28 85 20 عجمان 40 30 80 25 أم القيوين 40 26 80 25 رأس الخيمة 39 29 80 30 الفجيرة 38 29 80 30 العين 44 30 55 15 ليوا 44 30 70 25 الرويس 39 30 75 30 السلع 40 30 80 30 دلما 37 30 75 40 طنب الكبرى 39 30 75 40 طنب الصغرى 39 30 75 40 أبو موسى 39 31 80 35.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً نسبياً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويكون حسن هذه الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 15 الى 20عقد، وتصل من 22 إلى 27 عقدة احيانا، وتقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم الى 3 أقدام عند السواحل، ومن 3 الى 6 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الكويت

تصل درجة الحرارة الكبرى اليوم في الكويت إلى 42 درجة بينما تكون الصغرى 29.