مجلس سوريا الديمقراطية: على الولايات المتحدة تحذير الأكراد قبل الانسحاب من سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن - سبوتنيك. وقال بسام صقر في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنهم [الولايات المتحدة] يقولون إنهم سيبقون حتى ينهوا القتال ضد داعش [تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (المحظور في روسيا)]". "لكننا لا نعرف ما إذا كانوا سيبقون أم لا ... إذا كانوا يريدون المغادرة، فيجب أن يتم ذلك خطوة بخطوة، وليس على الفور، ويجب عليهم تحذيرنا بشكل مسبق".

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وأضاف صقر أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية فإن ذلك سيؤثر على الوضع الأمني ​​في سوريا لأنه سيخلق "فراغاً" وأكد أنه لا يزال يعتقد أن الأمريكيين سيبقون إلى أن ينهوا القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال صقر: "نحن نعلم أنهم سيغادرون عاجلاً أم آجلاً. لكننا نتمنى أن يبقوا حتى ننتهي من هذه المعركة ضد داعش، حتى نجد الحل النهائي للعملية السياسية في سوريا، نتمنى ذلك، إن الحديث عن مجرد عدد قليل من الجنود هناك. لا نريدهم أن يظلوا هناك إلى الأبد بالطبع. فقط عندما ننتهي من العملية السياسية...".

وأضاف صقر أنهم يدركون أن الأمريكيين يضغطون على الدول لإعادة معتقليها من مخيم الهول الذي يحتوي أفرادا مرتبطين بتنظيم "داعش" والتي تشرف على حراستها قوات "سوريا الديمقراطية".

وقال صقر: "عليهم إنهاء هذه القضية مع هؤلاء المعتقلين". يجب أن ينتهوا من معسكر الهول. لأنه، كما تعلمون مثل القنبلة... يجب عليهم أن يحلوا هذه المشكلة قبل مغادرتهم. إنها مشكلة خطيرة للغاية وهي تهديد ليس فقط بالنسبة لنا، إنها تهديد للعالم بأسره. لهذا السبب يجب على الأمريكيين والروس أن يتعاونوا معًا لحل هذه المشكلة".

وتابع: "أعتقد أن حل هذه المشكلة يستغرق وقتًا، لكن عندما يتم خلق حياة أفضل سيتغير الناس ، ولن يتبعوا داعش".

وشدد صقر على أن الأكراد السوريين يودون أن تحافظ واشنطن على نفس الدعم لهم ، سواء في محاربة تنظيم "داعش" أو جهود إرساء الاستقرار.

وسبق أن ذكرت قناة العالم الإخبارية الإيرانية، الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر عسكري، أن القوات الأمريكية تركت ثلاث قواعد داخل سوريا، بينها موقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك" إن التقارير حول مغادرة القوات الأمريكية لمواقع عسكرية في سوريا غير صحيحة، مضيفًا أن مهمة الجيش في ذلك البلد لم تتغير.

يشار إلى أن السلطات السورية أعلنت مرارًا أن وجود الولايات المتحدة في البلاد ينتهك سيادة البلاد والقانون الدولي، ويهدف إلى الوصول إلى حقول النفط.

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