جيف بيزوس يسعى لتحدي الموت بالاستثمار في "إعادة برمجة الخلايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

لا يتطلع رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، إلى آفاق الفضاء من أجل مستقبل أفضل للبشرية فقط، بل أيضًا يحاول إطالة عمر البشر على الأرض، وفقا لتقرير نشرته مجلة ”MIT’s Technology Review“.



وقال التقرير، إن بيزوس، الذي تقدر ثروته بنحو 200 مليار دولار، هو واحد من العديد من المستثمرين في ”Altos Labs“، وهي شركة ناشئة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على تطوير تكنولوجيا لتجديد الخلايا وإطالة العمر.

وتعمل ”Altos Labs“ على ما يسمى بتقنية إعادة البرمجة، وهي طريقة لإعادة الخلايا المتخصصة البالغة إلى خلايا جذعية، التي لديها القدرة على التحول إلى أي نوع من الخلايا، وفقًا لتقرير المجلة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.