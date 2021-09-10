شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الخميس عدم شرعية الاستيطان، ومخالفته كافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتى كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية كافة.

وأضاف أبو ردينة، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلى نفتالى بينيت حول التوسع الاستيطانى، أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على شعبنا الفلسطيني لن تنجح، وستفشل كما فشلت سياسة الضم والتوسع الاستيطانى، ولن يكون هناك شرعية لأى مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما.

وشدد أبو ردينة على أن السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أى سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة.

وأكد أبو ردينة أن الأسرى البواسل فى سجون الاحتلال الإسرائيلى هم أبطال الشعب الفلسطينى، ولن يكون هناك سلام أو استقرار دون الافراج عن جميع أسرانا ومعتقلينا، وقضية الأسرى خط أحمر لن يقبل الشعب الفلسطينى وقيادته المساس بها بأى حال من الأحوال.