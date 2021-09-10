شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تلقيح أكثر من 19.7 ملايين شخصًا بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالى متلقيى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 19 مليونًا و745 ألفًا و725 شخصًا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة - فى بيان- أن هناك 125 ألفًا و251 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك 155 ألفًا و509 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضافت أن إجمالى عدد متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 16 مليونًا و257 ألفًا و925 شخصًا.

يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 37 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.