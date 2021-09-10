شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مساء اليوم الخميس، هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر فى ولاية الشلف شمال غربى الجزائر، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "crag"، فإن مركز الهزة حدد بـ2 كم جنوب غرب منطقة سيدى عبد الرحمن.

ومنذ شهر، أعلن مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية متوسطة القوة بمنطقة حمالة في ولاية ميلة.