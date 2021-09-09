شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سطام بن خالد: يجب معاقبة الشركات التي تشترط «خلع النقاب» للمتقدمات على الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب الأمير سطام بن خالد، بتطبيق العقوبات والأنظمة على الشركات التي تشترط خلع النقاب للمتقدمات على الوظائف لديها.

وقال الأمير سطام عبر حسابه على “تويتر”: “بعد تردد شكاوى ضد شركات تشترط خلع النقاب للمتقدمات على الوظائف لديها فإن المفترض تطبيق العقوبات والأنظمة من قبل وزارة الموارد البشرية عليها”.

وأضاف معلقاً على هذا الشرط: “إن معيار العمل هو المؤهلات والكفاءة والإنتاجية وليس كشف الوجه”.

وكان المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، قد أكد أنَّ كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، مطالباً الفتيات برفض الوظائف التي تشترط مثل هذه الأمور للتوظيف.

وقال الشمري، خلال استضافته مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن مطالب الوظيفة تشمل المهام الوظيفية المتعلقة بها، ولم يتضمن أي تشريع وضع تمييز باختيار أحد الجنسين؛ لأن ذلك مرفوض في نظام العمل في المملكة”.