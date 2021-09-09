شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حزمة مبادرات اجتماعية وتطوعية في المسجد الحرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس بمكة المكرمة حزمة من المبادرات التابعة لوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية.

وتنوعت المبادرات لتشمل عدة جوانب تعنى بالتطوع وخدمة المجتمع، حيث تسعى الرئاسة ضمن مرحلتها الحالية إلى تعزيز الجوانب التطوعية والاجتماعية كونها أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠).

وتفصيلاً دشن معاليه مبادرة ألفة وتلاحم والتي تتضمن زيارات لعدة منشآت صحية ومنشآت للرعاية الاجتماعية، كما أطلق مبادرة مظلتك بين يديك والتي تستهدف قاصدي المسجد الحرام، ومبادرة إرشاد لتقديم الاستشارات الاجتماعية لمنسوبي الرئاسة، ومبادرة فحصك دليل وعيك التي تدعو لعمل فحوصات دورية ووقائية من الأمراض المزمنة.

عقب ذلك دشن الشيخ السديس الحزمة الثانية من المبادرات، والتي تهدف إلى تعزيز الجانب التطوعي بالمسجد الحرام، وجاءت كالتالي: مبادرة بخدمتكم لدفع عربات كبار السن، ومبادرة إفطار لتوفير الوجبات ليومي الاثنين والخميس، ومبادرة ضيافتكم وفيها تقدم الضيافة لقاصدي المسجد الحرام، ومبادرة لوطني أتطوع والتي توفر فرص تطوعية لمنسوبي الرئاسة تزامنًا مع اليوم الوطني ٩١، ومبادرة ومن تطوع خيرًا، لإعطاء الفرصة لمنسوبي الرئاسة للتطوع في المشاركات المجتمعية.

وجاءت الحزمة الثالثة من المبادرات لتقديم الدعم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تضمنت مبادرة طاقة ولسنا إعاقة، احتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء، ومبادرة الإعاقة ليست نهاية الحياة، احتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة، ومبادرة قل ولا تقل وفيها يتم تقديم لقاء عن بعد لذوي الإعاقة، ومبادرة إبصار لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة البصرية، ومبادرة تقنيات برايل احتفاءً باليوم العالمي للغة برايل.

عقب ذلك تحدث الرئيس العام مباركًا إطلاق المبادرات، مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة تسير وفق رؤية تهتم بعدة جوانب، ومن أبرزها الجوانب التطوعية والاجتماعية في المسجد الحرام؛ كونها تخدم فئات غالية على قلوبنا تستحق منا الكثير من الجهد لتلبية آمالهم والعمل على تحقيق خدمة متميزة؛ انطلاقًا من الدعم غير المحدود الذي يلقاه قاصديه من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.